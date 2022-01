Europarlement bindt strijd aan met wolf, afschieten moet makkelijker worden

Dat cijfer hanteert ook No wolves Benelux, een organisatie die claimt niet tegen wolven, maar wel tegen te veel wolven te zijn. En op sommige plaatsen in Europa worden het er te veel, zegt bestuurslid Andrea van den Eng, een naar Nederland uitgeweken Duitse wolvenspecialiste. ,,Nooit eerder waren de populaties in een zo dichtbevolkt cultuurlandschap zo hoog. De populaties in sommige Duitse deelstaten behoren tot de hoogste ter wereld. Niemand kan voorspellen waar dat toe leidt, dit is een totaal nieuwe situatie. In elk geval: de wolf is niet het schuwe knuffeldiertje dat sommigen erin zien. Het is een slim en groot roofdier, dat zijn schuwheid aflegt omdat het bij mensen voedsel vindt.” En ook nog op een makkelijke manier, want schapen in de vrije natuur zijn moeilijker te verschalken dan opgesloten in een weiland.



Voor de indiener van de resolutie over de wolf, de Duitse christendemocraat Norbert Lins, is dat een extra argument. Brussel vergroent zijn landbouwbeleid en wil dat tegen 2030 een kwart van de landbouwproductie biologisch is. Dat betekent: meer lekkere hapjes in de wei voor de wolf dus nóg meer co-existentieconflicten. Volgens Lins schiet Brussel door met zijn wolvenbeleid. ,,Dat je een soort wil beschermen, oké, maar die hoeft dan toch niet per se in elke lidstaat voor te komen?” Ruissen valt hem bij: ,,In Duitsland hebben ze ruimte, wij veel minder. Misschien voor hooguit een paar wolven op de Veluwe.”