Europarlement heeft gestemd: de zomertijd blijft voorlopig bestaan

De initiatiefnemers van de afschaffing van de zomertijd, onder wie CDA-Europarlementariër Annie Schreier-Pierik, vinden dat de zomertijd achterhaald is. Bovendien zou de tijdwissel de biologische klok van mens en dier ernstig ontregelen. Koeien zouden minder melk geven, kinderen zouden slaapproblemen hebben en oudere mensen raken volledig in de war door de aangepaste klok. ,,Een klein stapje in de lange weg om het klokverzetten in de EU te stoppen'', noemt Annie Schreijer-Pierik het besluit. ,,Ik weet zeker dat actiegroepen, regeringen en Europarlementsleden aan de weg blijven timmeren om afschaffing te bereiken. Het is in het belang van zoveel gezinnen en kinderen die nodeloos last hebben van deze verplichting!''



Een van deze actiegroepen is Anouk Verhaaff van actiegroep Stop de Zomertijd. Zij opende een petitie en kreeg in mum van tijd ruim 50.000 handtekeningen. Verhaaff zet zich al jaren in voor het afschaffen van het klokverzetten. ,,Ik ga niet op de bank zitten en klagen. Ik ga wat doen. De eerste stap is nu gezet, en daar ben ik heel tevreden mee.'' Een beetje laf vindt Verhaaff de motie wel, want ,,er is al zó veel onderzoek gedaan. Er is al meer dan genoeg informatie.'' Toch is ze oprecht blij omdat er zit in ieder geval weer beweging in de kwestie zit. Het is nu 'schouders eronder en op naar de volgende stap: het realiseren van de standaardtijd'. Ook Schreier-Pierik noemde het doen van nog meer onderzoek gisteren eigenlijk niet nodig.