Europol rolt Europese drugsbende op die opereerde vanuit Nederland

De cocaïne en amfetamine waren afkomstig uit Nederland en werden naar Duitsland gebracht. Van daaruit gingen de drugs naar landen als Denemarken, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en Italië, verstopt in speciale compartimenten in huurauto's.

In Denemarken, Zweden en Duitsland zijn zeven mensen aangehouden en er liggen nog zes arrestatiebevelen. Bij achttien huiszoekingen in Nederland en Duitsland, waarbij tweehonderd agenten betrokken waren, zijn onder meer zes dure auto's, een motor, 110.000 euro in cash en twee horloges van elk een half miljoen euro in beslag genomen.