Eurovisie Songfestival: proosten op de overwinning met Rotterdams bier of vlaai uit Maastricht?

Verse vlaai uit Maastricht of een koud biertje uit Rotterdam. Lokale ondernemers uit beide steden zijn klaar voor de komst van het Europees Songfestival. Valt de keus vandaag op het knusse Maastricht of op big city Rotterdam?

Natuurlijk gaat Rotterdam het Eurovisie Songfestival binnenhalen. Dat is de overtuiging van Roy Zwolsman, eigenaar van Trots Rotterdams Bier. De naam van zijn biermerk geeft al aan hoe groot Zwolsmans liefde is voor de stad. Sinds twee maanden verkoopt hij zijn flesjes tripel, blond en witbier in de Markthal; een toeristische trekpleister bij uitstek.

Hotels

,,De komst van het festival naar Ahoy zal zeker leiden tot extra bezoekers in de Markthal. Daarnaast lever ik ook bier aan de horeca, met name aan hotels. Ik verwacht dat de vraag vanuit deze hoek behoorlijk zal stijgen, dus direct en indirect valt er zeker wat te verdienen aan het Songfestival. Ik ga ervoor zorgen dat Europa gaat proosten met ons lokaal bier.’’

Trots Rotterdams Bier ontstond zes jaar geleden uit het brein van vier studenten, waaronder Zwolsman. ,,We studeerden Small Business en Retail Management aan de Hogeschool Rotterdam en verbaasden ons erover dat Rotterdam nog geen eigen biermerk had. Ik had in die tijd een bijbaantje in De Kuip waar je nota bene Amstel Bier moest drinken. Dat vond ik al helemaal gek.’’ Uiteindelijk lukte het de studenten een eigen biermerk uit de grond te stampen, een paar brouwerijen in en rond de stad maken het gele goud voor Zwolsman die het bedrijfje inmiddels in zijn eentje runt. Het bier is te herkennen aan het etiket waarop de Rotterdamse skyline is afgebeeld, plus het groen-witte stadslogo.

Niet te zuipen

Onbedoeld succesnummer uit de collectie van Trots Rotterdams Bier is ‘Bocht, niet te zuipen Maaswater’. ,,We hadden de brouwerij ons recept doorgegeven voor ons eerste bier, maar waren niet te spreken over het eindresultaat. We vonden het eigenlijk niet te drinken, maar het was ook zo wat om het weg te gooien. Daarom hebben we het als bocht op de markt gebracht. Dat vonden veel Rotterdammers nogal grappig, vandaar dat ik het nog steeds verkoop. Inmiddels is de receptuur wel wat aangepast hoor.’’

Zwolsman kan zich niet voorstellen dat Maastricht het van die andere Maasstad gaat winnen. ,,Rotterdam is een metropool, de meest internationale stad van het land. Je kunt hier schitterende beelden maken van de skyline. We hebben het juiste formaat om het Eurovisie Songfestival te organiseren. Maastricht daarentegen is een ontzettend leuke stad, maar qua schaal toch echt te klein. Rotterdam is de afgelopen jaren op veel vlakken gegroeid, zeker op het gebied van toerisme. We zijn ontdekt. Rotterdammers waren al trots, de rest van Nederland begint het ook te snappen. Ik merk het aan de bezoekers van de Markthal, zelfs Amsterdammers zijn enthousiast.’’

Beste vlaaienbakker

Als Maastricht wint, trakteert Carmen Hermans haar klanten. Op een stukje vlaai. Adel verplicht, want de bakkerij van Hermans staat bekend als een van de beste vlaaienbakkers van stad en streek. Wie de knusse winkel aan de rand van het Maastrichtse centrum nadert, ruikt de geur van versgebakken brood, suikerbollen en vlaai.

Als het Eurovisie Songfestival-circus in Maastricht neerstrijkt, profiteert ook Hermans daarvan. ,,Een deel van de bezoekers zal ons ongetwijfeld weten te vinden. Extra klanten kunnen we zeker aan, want we bakken zowel ‘s nachts als overdag.’’ Mathieu Hermans, opa van Carmen, opende in 1936 de bakkerij. Haar vader verfijnde de receptuur van het brood en het gebak en daar maakt zijn dochter nog steeds gebruik van. ,,We maken alles zelf, van het deeg tot het koken van de pudding en het fruit. Bij ons kom je geen halffabricaat tegen. Het zou toch geweldig zijn als we de verse vlaai op de Europese kaart kunnen zetten?’’

Eerst twijfelde Carmen Hermans of haar Maastricht wel groot genoeg is om het Eurovisie Songfestival te dragen. ,,We hebben zo’n charmante, kleine stad. Worden we niet overlopen? Maar toen besefte ik dat André Rieu elk jaar twaalf keer optreedt op een tjokvol Vrijthof. Deze openluchtconcerten trokken afgelopen juli 150.000 bezoekers uit bijna honderd landen. Een logistieke operatie die elk jaar zonder kleerscheuren verloopt. André Rieu is misschien nog wel internationaler dan het songfestival. Dus nu zeg ik: laat maar komen!’’

Europese geschiedenis

In de winkel gaat het de laatste dagen steeds vaker over het festival. ,,We merken het aan de klanten. Bijna elk gesprek gaat erover. De meesten zijn positief, maar vinden het moeilijk te geloven dat onze stad daadwerkelijk kan winnen. Vanuit de stad en de provincie is er in ieder geval voldoende gedaan om Maastricht te promoten. Rotterdam is een heel andere stad, veel groter. Bij ons is het allemaal wat intiemer, knusser. Daarnaast zijn we ook echt een Europese stad, het heet hier niet voor niets de Euregio. In 1992 werd hier het Verdrag van Maastricht ondertekend. Het betekende de omvorming van de Europese Gemeenschap tot Europese Unie. En het verdrag legde de basis voor de komst van de euro. Dus met zoveel Europese geschiedenis kan het toch niet misgaan? Het festival komt thuis in Maastricht.’’

Volledig scherm Roy Zwolsman, oprichter van Trots Rotterdams Bier voor de Markthal. © Frank de Roo