Eus bezoekt PVV’er light: Op elke Kamerzetel een leugendetector

Projectontwikkelaar en PVV’er light Carel maakt zich druk over terugkerende jihadisten en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. ,,Iedereen moet gewoon kunnen zeggen wat hij wil’’, meent hij. Hij begrijpt goed dat de Syriëgangers terug willen naar Nederland, maar het is vooral de houding van het kabinet die hem zorgen baart. Eerst spierballentaal en nu weer gedraai.



,,We gaan die jongens uit het kalifaat halen’’, is volgens de briefschrijver een uitspraak waardoor Nederlanders niet meer weten waar ze aan toe zijn. ,,Een regering die kinderen uitzet die graag in dit land willen wonen, maar wel moeite doet voor mensen die onze manier van leven te vuur en te zwaard willen bestrijden.’’ Die conclusie doet Carel pijn en hij is ‘de leugens van Rutte’ zat.