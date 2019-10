Even snel coke scoren op straat voor ADE? Oplichting op de loer

Strijd om inmiddels dode kip Jip gaat bijna vier jaar later door in hoger beroep

15:27 Dierenactivist Sandra van de Werd stond vandaag voor het gerechtshof in het Paleis van Justitie voor het hoger beroep in de zaak om Jip de kip. De kip, die onderdeel was van een schoolproject van een student van de Theaterschool, werd in januari 2016 door Van de Werd meegenomen uit zijn hok in de hal van de school.