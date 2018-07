Ex-drugshandelaar wil Endstra's laten lijden: 'Net als hij mij'

Aanslag

Hij volgde het proces vanuit zijn rolstoel, sigaret achter het oor geplakt. Door de kogel in zijn hoofd is hij een deel van zijn verstandelijke vermogens verloren. Het duurde lang om te revalideren. Dat feit haalde zijn advocaat Peter Schouten aan toen het ging over de verjaringstermijn. Want kan de drugshandelaar na zoveel jaar nog een procedure aanspannen? Nee, zeggen de erven Endstra. Maar volgens Schouten gaat in bijzondere gevallen die verjaringstermijn pas in zodra iemand in staat is een proces aan te spannen.