Ex-restaurantbaas Onur (24) doodgeschoten in Goes: ‘Toen ik zijn naam hoorde, kon ik het niet geloven’

De dood van de 24-jarige Onur is met vraagtekens omgeven. De neergeschoten man uit het Zeeuwse Goes overleed donderdagavond in het ziekenhuis. ,,We zijn in shock’’, zegt een bekende.

Boa’s wezen bezoekers vrijdagochtend de weg naar sportschool Fitland in Goes, omdat een groot deel van het parkeerterrein was afgezet als plaats delict. ,,Iemand neergeschoten? Nee toch. Wat naar’’, zegt een oudere vrouw, die komt sporten.

De schietpartij is het gesprek van de dag. Ook in het centrum van de stad. ,,Ik zag gisteravond het bericht waarin stond dat er iemand was neergeschoten’’, zegt een Goesenaar, die Onur kende, maar niet met naam genoemd wil worden. ,,Je denkt in zulke gevallen meteen aan mensen die in een verkeerd circuit zitten. Toen ik de naam van Onur hoorde, kon ik het niet geloven. Hij deed zulke dingen niet. Onur was een harde werker. Mensen die hem kennen, zijn in shock. Uit respect voor de familie wil ik het daarbij laten.’’

Onur runde autopoetsbedrijf

De omgebrachte Onur was van 2017 tot 2019 eigenaar van een restaurant in Goes. Sinds twee jaar runde hij een autopoetsbedrijf buiten het centrum van de stad, op industrieterrein De Poel II. De firma was vrijdag ‘wegens omstandigheden’ gesloten. Hoe het kon gebeuren dat Onur donderdagavond laat zwaargewond bij het ziekenhuis in Goes aankwam, is nog onduidelijk.

Onderzoek heeft uitgewezen dat hij op het Geldeloozepad, vlakbij Sportpark Het Schenge, is neergeschoten. Wie daarbij aanwezig waren, is onbekend. De politie werd pas over de schietpartij geïnformeerd nadat Onur rond 22.40 uur met zwaar letsel werd binnengebracht bij het ziekenhuis aan de ‘s-Gravenpolderseweg. Artsen konden niks meer voor hem betekenen. ,,Meteen daarna hebben we het gebied aan het Geldeloozepad afgezet voor onderzoek, waarbij ook speurhonden zijn ingezet’’, zegt Willem-Jan Uytdehage van de politie. Drie mannen werden als getuigen meegenomen voor verhoor. Wat hun relatie met Onur is, zegt de politie niet.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO), dat bestaat uit ongeveer vijftien rechercheurs, heeft zich nu op de zaak gestort. De politie heeft nog geen personen aangehouden en roept getuigen op zich te melden. Er is ook onderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer.

Het parkeerterrein aan het Geldeloozepad werd vrijdag rond het middaguur vrijgegeven. Goesenaar Marnix keek vanuit zijn auto naar de plaats delict. ,,Ik woon hier verderop, maar heb gisteren niks gehoord. Ik las vanochtend pas wat er is gebeurd. Of ik hiervan schrik? Om eerlijk te zijn niet. Het gebeurt de laatste tijd zo vaak. Het internet staat vol met die berichten.’’

Volledig scherm Politie rond de woning van het slachtoffer in Goes. © HV Zeeland