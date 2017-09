Ex-tbs'er met vrijwillige begeleiding nu aangehouden voor moord

Een man uit Leiden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op een 38-jarige man vorige week in Leiden blijkt een ex-tbs'er te zijn. De man was bekend bij hulpinstanties, bevestigt de gemeente Leiden tegen Omroep West . De instanties grepen ondanks waarschuwingen niet in, zeggen bronnen tegen de omroep.

Quote Voor een gedwongen traject was de laatste maanden geen aanleiding Henri Lenferink, burgemeester De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het motief voor de moord is nog onduidelijk. Agenten vonden zondagavond het lichaam van het 38-jarige slachtoffer in het huis op de benedenverdieping. Niet veel later hield de politie twee verdachten aan voor betrokkenheid bij de moord, een man van 30 en de 45-jarige ex-tbs'er.



Volgens de Leidse burgemeester Henri Lenferink kreeg de ex-tbs'er op vrijwillige basis begeleiding. ,,Het is goed dat we in Nederland iemand niet zomaar kunnen opsluiten of gedwongen laten opnemen'', aldus de burgemeester tegen Omroep West. ,,Daar moeten goede redenen voor zijn. Voor een gedwongen traject was de laatste maanden geen aanleiding.''

Maarten O. werd in 2005 veroordeeld tot zes maanden cel en tbs met dwangverpleging voor het toetakelen van zijn ex-vriendin. Uit het vonnis blijkt dat O. het slachtoffer onder meer met een schroevendraaier in haar been, nek en rug had gestoken.

De maatregel van tbs is geen straf. Mensen die een ernstig misdrijf hebben begaan en een volledig tbs-traject achter de rug hebben, zijn vrij om te gaan en staan waar ze maar willen. Als het hele traject van begeleiding in en buiten de tbs-kliniek afgerond is en het gevaar volgens deskundigen geweken, kan er alleen op vrijwillige basis begeleiding komen.

In de fout

Er gaan vaker ex-tbs'ers in de fout. De betrokken instanties doen na een ernstig incident vaak onderzoek om te kijken of er ergens iets fout is gegaan. Vaak is de conclusie dat geweld binnen het huidige systeem niet te voorkomen is.

Eind 2015 ging de met diverse stoornissen kampende oud-tbs'er Udo D. (38) in Leeuwarden gruwelijk in de fout. Hij sloeg in Leeuwarden een vrouw op straat dood met een fles. Kort daarvoor stak hij bovendien een prostituee neer, viel een vrouw in een parkeergarage aan en belaagde een vrouw bij een supermarkt.