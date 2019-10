‘Ex-vriendin en kind van verdachte bioscoopmoorden wonen in provincie Groningen’

Update/videoDe 33-jarige verdachte van de bioscoopmoorden was wellicht in Groningen omdat zijn ex-vriendin daar in de provincie woont. Rotterdammer Ergün S. heeft zelfs een kind met haar. Een familielid zegt dat de relatie zo'n drie jaar geleden stukliep en dat zij verhuisde naar het noorden van het land, waar haar moeder woont.

De familie van Ergün denkt dat hij de bioscoop binnenging - of misschien zelfs al in het complex aanwezig was - omdat hij een slaapplaats zocht. Ergün zou al enkele weken in Groningen rondzwerven en heeft psychische problemen. ,,Hij ging aanvankelijk wel vaker naar Groningen voor zijn ex-vriendin en hun kind. In het begin vroeg zij soms of hij wilde komen, dan wilde ze ineens niks meer van hem weten,” zegt het familielid.

Ergüns zus denkt toch niet dat hij nu op zoek was naar zijn ex en kind. ,,Want zij woont niet in de stad Groningen maar in een plaats daar in de buurt, we denken Winschoten. Al heel lang mocht hij zijn kind niet meer zien. Hij was daar erg verdrietig over.” Ergün heeft psychische problemen. De familie was al bezig hem gedwongen te laten opnemen.

S., die ervan verdacht wordt zaterdag in de bioscoop een echtpaar uit Slochteren om het leven te hebben gebracht, werd zondagmorgen in Groningen door de politie neergeschoten en aangehouden. Bij de aanhouding loste de politie meerdere schoten, onder meer omdat S. een mes in zijn hand had. De verdachte raakte daarbij gewond en is onder begeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De politie besloot zaterdagavond zijn foto en identiteit te verspreiden nadat de verdachte opdook op camerabeelden. Naar aanleiding van tips werd hij vanmorgen aangehouden in de buurt rond de straat Hoendiep in Groningen, ter hoogte van een tankstation.

Ergün lijkt bij kennis als hij in de ambulance wordt getild

Op de plek van zijn arrestatie had getuige Robbert van den Berg (50) hem gisteren al zien lopen. ,,Hij stak de weg over en viel op omdat twee auto's voor hem moesten remmen,” vertelt Van den Berg tegen deze site. ,,Daarom viel het mij op. Bovendien had hij nogal opvallende kleren aan, precies als op die politiefoto, maar die zag ik pas 's avonds. Toen pas heb ik de politie gebeld. Ja, wat later helaas, maar uiteindelijk is hij wel vlakbij die plek gepakt.”

Van den Berg vertelt dat Hoendiep aan de rand van Groningen ligt, niet ver van de N370, de randweg Groningen. ,,En vlakbij een bedrijventerrein. Het zou best kunnen dat hij daar ergens onder een viaduct heeft liggen slapen.” Ergün zou volgens bekenden al zo'n twee weken in Groningen rondzwerven. Het Hoendiep in Groningen ligt ongeveer 2,5 kilometer verwijderd van de Pathébioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep waar zaterdagochtend de twee lichamen zijn gevonden.

Quote Hij stak de weg over en twee auto's moesten vol op de rem Ooggetuige Robbert van den Berg Volgens Van den Berg leek het gisteren al of Ergün S. gewond was. ,,Ik dacht eerst dat hij een kunsthand had, aan de manier waarop hij zijn arm bewoog. Maar ik denk dat hij al gewond was, dat hij zichzelf bij die worstelingen in de bioscoop ook heeft verwond.”



S. wordt verdacht van het vermoorden van het echtpaar Gina (55) en Marinus (56) uit Slochteren, zaterdagochtend in een bioscoop van Pathé in Groningen. Op camerabeelden is te zien dat de man zaterdagochtend rond 07.30 uur de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep binnenkomt en kort daarop de bioscoop weer verlaat. In de bioscoop werden later die ochtend rond 09.20 uur de lichamen gevonden.

Het echtpaar maakte de bioscoop al jaren schoon, zegt een halfbroer van Gina. Voor zover bekend zijn de lichamen in het trappenhuis gevonden. Gina op de tweede verdieping en Marinus een verdieping lager bij de roltrap. Ze waren zwaar toegetakeld. Het echtpaar had twee kinderen.



De politie heeft geen enkele aanwijzing dat de verdachte en het echtpaar elkaar kenden. Ook zijn er nog geen aanwijzingen dat er spullen, zoals bijvoorbeeld geld, uit de Pathé-bioscoop zijn meegenomen.



Volgens de halfbroer van Gina heeft de politie wel een vermoeden wat er is gebeurd. ,,Ze denken aan een overval waarbij de overvaller Gina en Marinus toevallig tegen het lijf is gelopen. Hij glipte de bioscoop mogelijk binnen via een nooduitgang terwijl zij het vuilnis buiten zetten.’’

S., die in Schiedam geboren werd, woonde al geruime tijd in Rotterdam-West. Eerst met zijn vader, later alleen. Volgens familieleden en buurtbewoners zou hij al jaren psychische problemen hebben. Kort geleden zat hij volgens familie nog even vast bij de politie, maar mocht hij even later weer gaan.

Ergün stond vorige week donderdag zo goed als zeker nog terecht voor de politierechter in Groningen. Hij zou op 11 april vorig jaar als bestuurder van een auto zijn aangehouden voor rijden onder invloed van cannabis. Dat zou zijn gebeurd in Sappemeer, zo’n 15 kilometer ten oosten van de stad Groningen. Of Ergün is verschenen in de rechtbank van Groningen is vooralsnog niet bekend.

In 2018 stond hij ook in Dordrecht voor de rechter omdat hij diverse agenten had geslagen en geschopt toen hem werd gezegd dat hij een woning moest verlaten. Hij weigerde dat en sloeg om zich heen.

Ergün S. wordt verzorgd nadat hij is neergeschoten