Examens in 2023 bijna terug naar normaal, wel meer flexibiliteit

Concreet wordt het tweede tijdvak bij de aankomende eindexamens verlengd van vier naar tien dagen. Leerlingen leggen hun examens, zoals normaal, in principe af in het eerste tijdvak. Maar ziekte en quarantaine tijdens die periode kan op deze wijze beter worden opgevangen.

Door versoepeling van de regels afgelopen jaren lagen de slagingspercentages merkbaar hoger dan normaal. Wiersma: ,,Uit rapportages en in gesprekken met docenten en scholen verneem ik dat de maatregelen van de afgelopen jaren, en dan met name de duimregeling (waardoor leerlingen een slecht gemaakt vak mochten wegstrepen bij de beoordeling, red.), een merkbaar effect op de motivatie, het (strategisch) leergedrag en daarmee de vaardigheden van leerlingen hebben gehad.”

In het belang van leerlingen

De bewindsman vindt echter dat het in het belang is van leerlingen dat de exameneisen weer teruggaan naar het niveau van vóór corona. ,,Dit zorgt ervoor dat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op de samenleving en de arbeidsmarkt en succesvol zijn in hun vervolgopleiding. Leerlingen moeten hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden hebben, anders kunnen zij daar later alsnog last van krijgen.”