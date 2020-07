Excuses Nederland voor slavernijverleden komen er niet

Het debat over institutioneel racisme in Nederland heeft tot ongemeen felle confrontaties in de Tweede Kamer geleid. Veel partijen zien hun kans schoon om zich op het gevoelige onderwerp te profileren ten koste van andere partijen. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie kregen geen Kamermeerderheid achter zich voor het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden.

De dood van George Floyd door politiegeweld in de VS heeft ook in ons land het debat over institutioneel racisme afgelopen twee maanden doen oplaaien. Die vaak keiharde en ongenuanceerde toon is vandaag ook zichtbaar op het Binnenhof, waar de Tweede Kamer debatteert met premier Rutte en de ministers Grapperhaus (Justitie) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Op de dag waarop het einde van de slavernij in 1863 wordt herdacht, Ketikoti, lieten veel fracties zich provoceren door de PVV en Denk, die het debat meteen na de start met vele interrupties op scherp zetten. Volgens PVV-leider Geert Wilders waart er een hysterisch discriminatievirus door de wereld. ,,Er is geen racismeprobleem hier. Nederland is één van de tolerantste landen van de wereld.”



Wilders beklemtoonde dat er bij het Openbaar Ministerie slechts 123 racisme-meldingen bij het OM binnengekomen. ,,Er zijn dan ook helemaal geen maatregelen nodig. Mensen kunnen gewoon aangifte doen bij de politie.” Wilders kreeg bijval van Theo Hiddema (Forum voor Democratie) die sprak van een ‘racisme-psychose’.



Het leidde tot aanvaringen met onder anderen Rob Jetten van D66, die er op wees dat veel mensen van kleur, Joden of homo's geen aangifte meer doen omdat ze daar geen vertrouwen in hebben.

Zwartgemaakt

Aan de andere kant van het spectrum staat Denk dat de linkse partijen boter op hun hoofd verwijt als zij maatregelen tegen racisme bepleiten. Denk-fractieleider Farid Azarkan somde een serie voorbeelden op waarin de PvdA tegen voorstellen stemde om racisme en discriminatie harder te bestrijden.

De kritiek van Azarkan leidde tot een ongemeen felle uitval van PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher. ,,Dit is toch wel schunnig”, wees hij op de vele Kamerleden van Turkse een Marokkaanse afkomst die Denk in video's heeft zwartgemaakt. ,,Sadet Karabulut, Zihni Özdil. Sultan Günal, Keklik Yücel, Khadija Arib. Talloze fatsoenlijke volksvertegenwoordigers zijn door Denk etnisch geprofileerd op filmpjes, tot de Turkse tv aan toe. Mensen hebben bedreigingen ontvangen, zijn uitgescholden, hun familie is in de problemen gekomen. Allemaal door de partij Denk.”

Ketikoti

Maatregelen

Quote Iedereen is tegen racisme en is bezig met hetzelfde doel Zohair El Yassini, VVD De felle toon van het debat is opmerkelijk nu de meeste partijen behoorlijk eensgezind zijn in hun opvattingen. In de woorden van de PvdA-leider Asscher: ,,Racisme is geen linkse hobby.” En VVD’er Zohair El Yassini: ,,Iedereen is tegen racisme en is bezig met hetzelfde doel.”



Veel partijen doen concrete voorstellen om racisme aan te pakken. Zo willen D66 en ChristenUnie dat het kabinet excuses maakt voor het leed dat de slavernij heeft veroorzaakt. GroenLinks wil een verbod op etnisch profileren door de politie. De PvdA wil dat er een staatscommissie komt die institutioneel racisme moet gaan onderzoeken.



D66 en GroenLinks willen dat 2023 wordt uitgeroepen tot herdenkingsjaar van de slavernij. Dan is het 160 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Het CDA wil meer werk van arbeidsmarktdiscriminatie, onder meer door uitzendbureaus. De SP pleit voor een nationaal historisch museum met ook uitgebreid aandacht voor de pijnlijke kanten van onze geschiedenis.

Na het diner zullen premier Rutte en minister Grapperhaus en minister Ollongren de vragen van de Tweede Kamer beantwoorden en reageren op alle voorstellen.

