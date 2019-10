Excuses NS Tweede Wereldoorlog: al 4700 mensen meldden zich voor vergoeding

Ongeveer 500 aanvragen zijn van slachtoffers, ruim 3800 van kinderen van slachtoffers en circa 400 van weduwen, weduwnaars en erfgenamen. Ongeveer de helft van de aanvragen is afkomstig van mensen ouder dan 80 jaar. Ruim 3000 aanvragers wonen in Nederland en de overige aanvragen komen uit met name Israël, de Verenigde Staten en Europese landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De Nederlandse Spoorwegen vervoerden destijds in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Sinti en Roma per trein naar concentratiekampen in het buitenland. Ook waren er transporten naar Westerbork, Vught of Amersfoort, met als eindbestemming concentratie- of vernietigingskampen. De NS bood in 2005 excuses aan voor de transporten, maar kende geen financiële genoegdoening toe.