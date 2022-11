Excuses slavernijverleden vereisen tact en etiquette: ‘Dit zijn geen goedkope excuses’

met video Klimaatde­mon­stran­ten blokkeren opnieuw A12, politie verwijdert actievoer­ders van wegdek

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtsebaan (A12) in Den Haag geblokkeerd. Volgens de organisatie zijn ze met een groep van 250 demonstranten, die de snelweg in beide richtingen bezetten. De gemeente Den Haag heeft de blokkade verboden. De politie is bezig met de arrestanten te verwijderen. Er vinden meerdere aanhoudingen plaats.

26 november