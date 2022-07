Expert kraakt boerenactie: ‘Houdbaarheidsdatum boerenprotest is verstreken’

Timmermans benadrukt dat de boeren van nature sympathie hebben bij een groot deel van de maatschappij. Hun verhaal is duidelijk. Ze zorgen voor eten en willen dat dit blijft. Maar nu de acties maar voortduren, denkt Timmermans dat de houdbaarheid van de acties is verlopen.

Wedstrijd om de grootste ballen

,,Dat geldt ten opzichte van politiek Den Haag, maar ook ten opzichte van de bevolking die last van de acties heeft, bijvoorbeeld in de file.” Hoewel volgens opiniepeilingen bij die laatste groep er nog veel waardering is voor de boeren, betekent dit volgens Timmermans niet dat het protest nog langer houdbaar is. ,,Het is heel goed dat er bemiddeling komt tussen boeren en overheid, zodat de discussie los getrokken wordt. Nu gebeurt er niets anders dan polarisatie. Alles wat het ene kamp wint, is verlies voor het andere kamp.”