Experts achten snel einde lockdown ‘onwaarschijnlijk’, wat zijn opties bij ‘stap voor stap’?

Vrijdag komt de Utrechtse hoogleraar Marc Bonten opnieuw bijeen met het OMT, het team van experts dat het kabinet adviseert over de te nemen maatregelen. Uit een vandaag gepubliceerd advies (zie kader onderaan dit artikel) blijkt al dat het OMT nog veel gevaar ziet in de oprukkende omikronvariant. Arts-microbioloog Bonten waarschuwt daarom dat ‘we er niet op moeten rekenen dat de lockdown verdwijnt’. ,,Het is onwaarschijnlijk dat wij, als we op maandag zeggen dat een deel van de scholen weer open gaat, op vrijdag zouden gaan zeggen: stop maar ineens met álle maatregelen.’’



Volgens het OMT-lid ‘moeten mensen er niet te veel hoop op hebben dat dat ons advies zal zijn’. Volgens Bonten is Nederland wat dat betreft ook door schade en schande wijs geworden. ,,Twee keer eerder hebben versoepelingen zich vertaald in forse stappen: in juni én september, alleen beide keren moesten we daar toch op terugkomen’’, benadrukt Bonten. ,,Als het OMT tot versoepeling komt, denk ik dat dit stapje voor stapje zal zijn. Het is veel logischer om kleine stapjes te nemen.’’