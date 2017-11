Experts: gebruik geen Chinese rommel als oplader

We mogen onze telefoon dus niet meer 's nachts aan de lader hangen?

Dat is inderdaad een slecht idee, zegt ook Tjitte Mastenbroek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die vorig jaar onderzoek deed naar de veiligheid van usb-laders in Nederlandse winkels. Het advies: ,,Lees altijd de gebruiksaanwijzing van een toestel en hou je daaraan'', aldus Mastenbroek. ,,Daar staat vaak gewoon in dat je je telefoon na het laden uit het stopcontact moet halen. Doe dat dan ook.''

Wat moeten we dan wel doen?

Gebruik de lader die bij je product geleverd is. ,,We raden sowieso aan om geen laders uit landen van buiten de EU te kopen, want je hebt dan geen garantie dat ze aan de Europese veiligheidseisen voldoen'', zegt Mastenbroek.

Dat is ook het advies van Olaf van Miltenburg van techwebsite Tweakers.net: ,,Hou het bij originele houders, koop geen Chinese rommel.’’ Via webshops kunnen controles omzeild worden, dus heb je meer kans dat je een goedkoop maar onveilig exemplaar in huis haalt.