Experts verwachten 'explosie' van blauwalg door het warme weer

Wat is blauwalg?

Blauwalgen (ook wel cyanobacteriën genoemd) zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld voorkomen in zoet en zout water en op de waterbodem. Als de cellen kapot gaan, kleuren de algen blauw of roodbruin. Daar danken ze hun naam aan. Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit en de natuur die daarvan afhankelijk is.



Sommige blauwalgen zijn giftig. Als u in besmet water zwemt, komen de giftige stoffen via uw mond uw lichaam binnen en kunt u ziek worden. Vooral kinderen moeten oppassen, omdat zij kwetsbaarder zijn en onbewust soms slokken water binnenkrijgen. Ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden van het drinken van besmet water of door het drooglikken van hun besmeurde vacht.



Op de landelijke zwemwaterwebsite staat informatie van alle provincies over de kwaliteit van het zwemwater van officiële zwemlocaties.



Bron Rijkswaterstaat