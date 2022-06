Experts voorspellen ‘crash van het systeem’ als we zo doorgaan: ‘Leef gezond en betaal belasting’

gouden tip/met video ‘Jaar van Tanja Groen’ sluit af met duizend tips, recherche doet nog onderzoek

Peter R. de Vries lanceerde op 23 juni 2021 – de verjaardag van Tanja Groen - stichting de Gouden Tip in een ultieme poging de verdwijning van de jonge studente op te lossen. Hij loofde een beloning van 1 miljoen euro - opgehaald via crowdfunding - uit. Een jaar later worden er nog steeds tips onderzocht.

23 juni