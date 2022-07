Explosie op galerij van flat in Delft, politie vermoedt opzet

Volgens een woordvoerster van de politie hebben getuigen verklaard dat ze twee mannen zagen wegrennen, die ervandoor gingen in een auto. De politie is op zoek naar meer mensen die iets hebben gezien.

De explosie was rond 03.15 uur op de galerij van een flat aan het Poptahof Zuid. Volgens de woordvoerster ging er in of bij de woning een projectiel af. Het gebouw liep daarbij schade op en meerdere ruiten sneuvelden. Omliggende woningen werden korte tijd ontruimd. Nadat de betreffende woning door een explosievenexpert van de politie was gecontroleerd, begon de recherche een uitgebreid sporenonderzoek.