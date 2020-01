Explosief in auto gegooid in Zeist, woningen ontruimd

update Postcode­kan­jer van 54,7 miljoen valt in Nieuw-Ven­nep op postcode 2151 BZ

21:50 De Postcodekanjer is gevallen in de Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. Dat heeft de Nationale Postcode Loterij vanavond bekend gemaakt. Bewoners die 2151 BZ als postcode hebben, mogen samen een bedrag van 54,7 miljoen euro verdelen. Wie 2020 beginnen als (multi) miljonairs is nog niet duidelijk. Vorig jaar werd de prijzenpot verdeeld in Glimmen (Groningen)