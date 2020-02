Explosies bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade, vermoedelijk door bombrieven

In een postkamer van een bedrijfspand aan het bedrijventerrein Bolstoen in Amsterdam heeft vanochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Er zijn geen gewonden. Ongeveer een half uur later volgde er een explosie in een postsorteerbedrijf in Kerkrade. Ook hier raakte niemand gewond. Het is nog onbekend of er een verband is met de ontploffing in Amsterdam.

De explosie in Amsterdam was in de postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen. Welk bedrijf het betreft is niet duidelijk. De Bolstoen ligt op een bedrijventerrein in Amsterdam Sloterdijk. Of er mensen in het pand aanwezig waren toen het explosief afging, kan een politiewoordvoerder niet zeggen.

Een half uur later ontplofte er een briefpakket bij een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat in Kerkrade. Het bedrijf is ontruimd en Team Explosieven Verkenning komt ter plaatse om onderzoek te verrichten.

Bombrieven

De afgelopen tijd werden in het land al meerdere bombrieven aangetroffen. De meest recente werd vrijdag gevonden, in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg in Amsterdam.

De brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen aanrichten, zei een politiewoordvoerder. De recherche meldde de vondst mee te nemen in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht.

Incassobureau

De brief van vrijdag werd herkend aan dezelfde verdikking die eerdere brieven ook hadden. Een adressticker van het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender ontbrak, maar heeft er waarschijnlijk wel op gezeten. Eerdere brieven hadden wel een dergelijke sticker. Echte brieven die het CIB verzendt, worden hier nooit van voorzien: de afzender staat normaal gesproken gedrukt op de envelop.

In totaal zijn er diverse waarschuwingsbrieven en bombrieven verstuurd. De bombrieven kwamen onder meer terecht bij hotel Okura in Amsterdam, een tankstation in de hoofdstad en een makelaarskantoor in Utrecht. Twee bombrieven zijn deels verbrand retour ontvangen door het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB), dat er volgens de politie niets mee te maken heeft.

Jumbo-afperser