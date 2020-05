Extra bewaking bij zendmasten, zorgen over brandstichters

Zendmastbedrijven en telecomproviders in Nederland huren extra beveiliging in tegen brandstichters die het op hun masten hebben gemunt.

Na branden bij twee zendmasten in Roermond en Roosendaal afgelopen maandag en dinsdag, staat de teller in Nederland nu op 29. Het onderzoek naar de brandstichters heeft voor politie en veiligheidsdiensten ‘hoge prioriteit’, omdat de communicatie in een gebied (bijvoorbeeld met 112) kan verslechteren of wegvallen bij brand. Er is nog geen doorbraak in het onderzoek: er zitten vier verdachten vast voor twee van de 29 branden.

Surveillances bij ‘kruispunten’

De gedupeerden zoeken hun heil in extra beveiliging. Eerder deze week schreef minister Grapperhaus in een verslag dat alle C2000-masten, de masten waar hulpdiensten afhankelijk van zijn, de komende periode extra beveiligd worden. Ook bij ‘kruispunten’, waar meerdere zendmasten met elkaar in verbinding staan, wordt extra gesurveilleerd, vertelt Anja Spronk namens NOVEC, een bedrijf met zo’n 850 zendmasten.

De zendmastbeheerders, telecombedrijven en de overheid overleggen over wat zij nog meer kunnen doen. ,,Je kunt denken aan extra sloten en beter hang- en sluitwerk, maar brandstichting is lastig te voorkomen”, vertelt Ed Boerema van Cellnex, dat een deel van de masten in Nederland in bezit heeft. ,,We hebben wel eens met camera’s geëxperimenteerd, maar dat was geen succes. Ze werden vernield en er kwamen veel valse meldingen.” Spronk: ,,Vandalen zijn creatief, ze bedenken wel weer iets nieuws.” Bovendien zijn er tienduizenden antennes in Nederland. Die staan niet alleen op zendmasten, maar ook op daken van parkeergarages en andere gebouwen. ,,Zie die maar eens allemaal extra te beveiligen op korte termijn.”

