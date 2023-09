Extreme hitte tijdens de US Open, de Tour en de Spelen: ‘We ontkomen er niet aan om evenementen te verplaatsen’

,,Een van ons zal sterven’’, klaagde tennisser Daniil Medvedev woensdag toen hij met 35 graden drie uur lang de baan op moest in New York. De tennistopper heeft een punt, zegt thermofysioloog Koen Levels. Door de steeds extremere hitte ontkomen we er niet aan om sportevenementen te gaan verplaatsen, stelt hij.

Het was niet alleen heet, het was ook nog heel vochtig, woensdagmiddag tijdens de kwartfinale van de US Open in New York tussen de Russen Medvedev en Roeblev. ,,Aan het eind van de eerste set kon ik de bal amper nog zien. Ik speelde op gevoel", zei Medvedev na afloop van de partij. ,,Ik merkte dat Roeblev hetzelfde deed.”

De klaagzang van Medvedev, een superfitte atleet, staat niet op zich. Wereldwijd kampen grote sportevenementen met de stijgende temperaturen. In de Tour de France was het vorig jaar zo heet (meer dan 40 graden) dat het asfalt gekoeld moest worden voordat de renners erover heen konden. Marathons starten vanwege de hitte soms al om 7 uur uur ’s ochtends. En dus doet zich wereldwijd de vraag op: hoe gaan we sporten in een opwarmende wereld?

Reëel risico op oververhitting

Om te beginnen: overdreef Medvedev niet een beetje toen hij riep dat een van de twee tennissers het einde van de wedstrijd niet zou halen? Hij bedrijft wel vaker theater op de tennisbaan. ,,Toptennissers zijn natuurlijk heel fit, maat er is een reëel risico op oververhitting’’, zegt thermofysioloog Koen Levels, werkzaam bij Defensie en daarvoor bij sportkoepel NOCNSF. ,,Ze sporten heel lang en heel intensief, daardoor produceren ze heel veel warmte en die kun je onder de omstandigheden zoals in New York niet goed kwijt.”

Risico is er zeker, weet Babette Pluim, bondsarts bij tennisbond KNLTB, maar tennissers hebben in ieder geval nog de kans zichzelf te koelen tussen de bedrijven door. ,,Je kunt na de games even gaan zitten, een ice-slush drinken, met een ijsdoek in je nek en een ventilator op je gericht. En als iemand echt oververhit raakt, als zijn kerntemperatuur boven de 41 graden komt, dan gaat iemand irrationele dingen doen. Bij tennis zie je dat en kun je ingrijpen.” Fysioloog Levels: ,,Als je lichaam last krijgt van hitte, geeft het een waarschuwing: het moet wat minder intensief, nu. Maar dan kom je als topsporter in een spanningsveld, want als je terugschakelt, nemen je winstkansen af.”

Heetste zomer ooit

De nog amper voorbije zomer was wereldwijd de heetste zomer ooit gemeten, met afstand. Voor Europa was het de op vier na warmste zomer in de Europese geschiedenis. Dus natuurlijk maakt Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zich zorgen over de Olympische Spelen, volgend jaar hartje zomer in Parijs. ,,Klimaatverandering gaat een factor zijn bij het organiseren van sportevenementen. Daar kunnen we niet meer omheen. Het heeft onze aandacht”, zei Bach al.

Het zijn vooral deelnemers aan sporten die lang duren én intensief zijn die risico lopen, zegt thermofysioloog Levels die betrokken was bij de voorbereiding van Team NL op de Olympische Spelen in Tokio in 2021. ,,Denk aan triatleten en deelnemers aan de marathon. En aan wielrenners in een bergetappe, want dan is de inspanning hoog, maar heb je weinig verkoelende wind.” De voorbereiding op Tokio, waar het kwik soms de veertig graden raakte, was daar specifiek op ingericht. ,,Heel veel koelen en lang acclimatiseren. Zorgen dat je lichaam gewend is aan de hitte.” Bondsarts Pluim noemt ook nog de hardlopers op de middellange afstanden. ,,Bij de 100 meter is er geen probleem, wel vanaf een kilometer of drie.”

Natuurlijk worden er al maatregelen genomen om sporters te beschermen tegen de hitte. Bij de US Open is er een hitteprotocol, weet Pluim. ,,Op baan 1, die in het stadion ligt, doen ze deels het dak dicht. Dan sta je af en toe in de schaduw, dat scheelt zo 10 graden.” Er wordt soms ook later gestart met de wedstrijden, maar dat maakt door de hoge vochtigheid in New York niet heel veel verschil. Bij andere sporten zijn extra drinkpauzes, bij de WK’s atletiek en voetbal in Qatar was er airco in de stadions, de marathon op de Olympische Spelen in Tokio (in 2021) startte al om 7 uur ’s ochtends.

Maar ondanks al die maatregelen gaan we er volgens Levels niet aan ontkomen evenementen te verplaatsen. ,,Ik snap dat dat lastig is, er zijn commerciële belangen.” Lees: wie haalt de Tour de France uit de zomervakantie? En welke Europese voetbalcompetitie zit te wachten op nóg een WK in de winter? ,,Maar er gaan bij deze omstandigheden sporters komen, die echt last van de hitte krijgen en flauwvallen. Ik denk dat dat een trigger kan zijn om evenementen te gaan verplaatsen, oktober en november zijn eigenlijk betere maanden.” Pluim ziet dat in het tenniscircuit niet zo snel gebeuren. ,,Dat lijkt me een hele uitdaging, want als je de US Open verplaatst, moet de hele agenda op de schop.”

Als we toch terug zijn op de US Open. Er vielen uiteindelijk geen doden in de kwartfinale tussen Medvedev en Roeblev. Medvedev won en mag vrijdagmiddag of -avond weer de baan op. De verwachte temperatuur? 30 graden.