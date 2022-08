F-35 geeft hard visitekaartje af: drie keer zoveel klachten uit omgeving Volkel

De F-35’s op de militaire vliegbasis Volkel zorgen voor aanzienlijk meer geluidsoverlast. In de eerste maand dat de straaljagers vanaf de basis vliegen, is het aantal klachten vanuit de regio verdrievoudigd.

Sinds 1 juli staan er vier F-35-jachtvliegtuigen gestationeerd op Volkel. Sinds die samen met de F-16’s dagelijks hun oefeningen uitvoeren, is het aantal klachten ‘duidelijk toegenomen’, bevestigt woordvoerder André Bongers van de vliegbasis.



Vorig jaar juli noteerde Defensie 102 klachten over geluidsoverlast. Afgelopen maand juli klaagden 318 mensen bij de vliegbasis waarbij Bongers nog wel aangeeft dat twee mensen samen goed waren voor 89 van de ruim 300 klachten. ,,Maar de F-35 maakt meer geluid. Dat is een feit.”



Defensie heeft alle begrip voor de klachten, zegt Bongers. ,,Die worden serieus bekeken. We proberen de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. De F-35’s die op vliegbasis Volkel zijn gestationeerd, houden zich aan dezelfde procedures als onze F-16’s.”



Op 30 juni landden de eerste vier F-35's op de vliegbasis Volkel. In de eerste maand dat de straaljagers hier oefenen is het aantal klachten verdrievoudigd.

Meer decibels

De ervaringen in Brabant sluiten naadloos aan bij wat omwonenden rond de vliegbasis Leeuwarden eerder al aangaven. Zo produceert de F-35 bij de start aanzienlijk meer decibels dan een F-16 en is het geluid veel langer hoorbaar, soms wel tot bijna een minuut na opstijgen. Volgens Bongers komt dat omdat het geluid van een F-35 een veel lagere frequentie heeft in vergelijking met een F-16.



Ook de landing, meestal vanuit het Land van Cuijk, zorgt voor veel meer lawaai dan bij de F-16’s. ,,Zeker als de vliegers met hulp van de computer landen in plaats van handmatig”, weet Marius Wijdeven uit Volkel, die in het COVM-overleg met de vliegbasis de belangen van de bewoners uit de regio behartigt. ,,Je hoort dan een heel irritant, fluitend geluid. Daar moeten ze echt heel snel wat aan gaan doen.”

Het valt nog niet tegen

Quote Na de inval van Rusland in Oekraïne het aantal meldingen weer fors gedaald; Mensen kregen toen weer wat meer begrip André Bongers, woordvoerder vliegbasis Volkel Tot dusver is de F-35 hem ‘nog niet tegengevallen’. ,,Wat ik in Volkel hoor, is dat de F-35 wel meer herrie maakt, maar dat het tot dusver wel meevalt. Ik denk dat als je het over een paar maanden vraagt de meeste mensen in Volkel het verschil tussen een F-16 en F-35 niet eens meer kunnen aangeven.”



Het aantal klachten is volgens Defensie nog niet precies naar de omliggende dorpen en steden uit te splitsen. ,,Alleen Odiliapeel valt op, daar komen veel meer klachten vandaan”, zegt Bongers. ,,Maar dat kan ook komen omdat we vanaf de parallelbaan vliegen, iets dichter tegen het dorp aan.”



De Dorpsraad Langenboom telt wel ‘aanzienlijk meer klachten’, vanuit Mill wordt gesproken over een ‘acceptabel niveau’ van het geluid.

Nieuw jaarrecord in 2022?

Met een verdrievoudiging van het aantal klachten alleen in juli al, stevent Volkel af op een nieuw jaarrecord. Sinds de coronaperiode klagen omwonenden van Volkel vaker over geluidsoverlast. Vorig jaar kwamen er 1687 meldingen binnen, in 2019 waren dat er ‘slechts’ 315.



,,Daarentegen is na de inval van Rusland in Oekraïne het aantal meldingen weer fors gedaald”, zegt Bongers. ,,Mensen kregen toen weer wat meer begrip, denk ik. Iemand die heel vaak een melding van overlast doet, zei toen dat hij uit coulance een tijdje niet zou klagen.”

Meer F-35’s, minder F-16’s

Of de stijging van het aantal meldingen afgelopen maand helemaal toe te schrijven is aan de komst van de vier F-35’s, kan Bongers nog niet zeggen. ,,We zijn bezig om een analyse te maken van alle meldingen waarbij we ook kijken naar welk vliegtuigtype de melding betreft. Dit is echter niet altijd met zekerheid vast te stellen aangezien F-16’s en F-35’s momenteel gezamenlijk vanaf vliegbasis Volkel opereren.”



Volgens planning staan er eind dit jaar tien F-35’s op de vliegbasis Volkel. Het aantal F-16’s wordt daarna pas geleidelijk aan afgebouwd.