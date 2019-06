F-35's naar Luchtmachtdagen op vliegveld Volkel: tankvliegtuig gerepareerd

De F-35's komen naar Nederland komen voor de Luchtmachtdagen, die morgen en zaterdag worden gehouden op vliegbasis Volkel. Door het uitvallen van de KDC-10, een vliegend tankstation dat met pech aan de grond stond in de VS, leek het er eerder op dat beide F-35's tussenstops moesten maken, in bijvoorbeeld IJsland.



Het luchtmachttoestel is echter gerepareerd, waardoor dat niet nodig is. De F-35's, ook wel bekend als de Joint Strike Fighters, kunnen de vlucht nu zonder tussenstops maken. Voor de zekerheid is er een tweede KDC-10 mee, mochten er bij de andere opnieuw problemen optreden.



Het is de tweede keer dat de vliegtuigen, die de F-16's gaan vervangen, in ons land zijn. Ze waren hier in 2016 om omwonenden van de vliegbases in Leeuwarden en Volkel het geluid van het toestel te laten ervaren. Een F-35 maakte een kennismakingsrondje over Nederland.