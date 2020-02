‘F1-teams alleen door natuurgebied naar circuit als ander vervoer niet mogelijk is’

Formule 1-teams mogen alleen door natuurgebied Noordvoort naar het racecircuit in Zandvoort reizen als andere vormen van vervoer niet mogelijk zijn. Dat stelt het gemeentebestuur van de kustplaats. Vier partijen in de gemeenteraad zijn het hier niet mee eens. Vanavond wordt over hun motie gestemd.

Drie F1-teams verblijven tijdens de Grand Prix in een hotel in Noordwijk. Om zonder gedoe of vertraging aan te komen bij het circuit in Zandvoort, vroegen zij ontheffing aan om door natuurgebied Noordvoort, over het strand, te reizen. Dit leidde tot grote bezorgdheid bij natuurliefhebbers en natuurverenigingen. Het strand is namelijk een belangrijke rustplaats voor vogels en zeehonden.

Eerder ging de gemeente Noordwijk al akkoord met de wens van de F1-teams, en onder voorwaarden gaat dus ook de gemeente Zandvoort akkoord met het verzoek. ,,Het betreft een terugvaloptie. Dus in principe gebeurt het vervoer over het strand niet, tenzij het strikt noodzakelijk is. Denk hierbij aan enorme files of als helikoptervervoer niet mogelijk is. Het is namelijk wel belangrijk dat de F1-teams op tijd zijn”, vertelt gemeentewoordvoerder Jessica Grootenboer.

Noordwijk en Zandvoort beslissen samen over het lot van Noordvoort (combinatie van Noordwijk en Zandvoort). Mocht het toch zover komen dat F1-teams wél over het strand reizen, dan gebeurt dat onder strenge voorwaarden. Er mogen maximaal tien voertuigen door het natuurgebied rijden en dit moeten elektrische auto's zijn. Vanwege de getijden kan het vervoer ook alleen binnen een specifieke tijdsperiode plaatsvinden.

Anders dan de gemeente Noordwijk eerder besloot, geldt de terugvaloptie voor alle dagen, dus ook het weekend. Vanavond stemt de Zandvoortse gemeenteraad over een motie die de partijen GroenLinks, D66, PvdA en CDA indienden tegen het transport van de F1-karavaan over het strand.

Kritiek

Strandreservaat Noordvoort is een natuurgebied, maar heeft geen beschermde status. Het gebied tussen Noordwijk en Zandvoort dient als rustplaats voor zeehonden en vogels. Begin mei is het bovendien broedseizoen, terwijl dan ook de Grand Prix plaatsvindt. Zelfs wandelaars wordt gevraagd om niet door het gebied te lopen.

Het plan van drie Formule 1-teams om van het hotel in Noordwijk waar zij verblijven over het strand door het natuurgebied naar Circuit Zandvoort te rijden, stuitte dan ook op veel kritiek. Natuurliefhebbers startten een petitie om de plannen van tafel te vegen. Die is inmiddels ruim 27.000 keer ondertekend.

Ook verschillende plaatselijke natuurorganisaties vinden het plan volstrekt onverantwoord. Zij stuurden een brief aan de gemeente Zandvoort met daarin de oproep om geen medewerking te verlenen aan het rijden met auto's over het strand.

‘Belaagd door fans’