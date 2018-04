​Fabrikant onder vuur na schrappen ‘Kolonisten’ uit Catan-spel

Reformatorisch Dagblad plaatst advertentie zoenende mannen niet

13:23 Een advertentie in het Reformatorisch Dagblad (RD) met zoenende mannen is een brug te ver, maar mogelijk komt er iets anders voor in de plaats dat voor de krant en zijn lezers acceptabel is. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen activist Jasper Klapwijk en twee vertegenwoordigers van de krant.