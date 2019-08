Facebook-bedreiger Rutte krijgt werkstraf: “Ik liet me meeslepen”

Casual sport­shirtje Rutte op ‘bordesfoto’ wekt verbazing

13:35 Rommelig, slordig en sáái. Imago-experts zijn niet te spreken over de outfits van de ministers tijdens de heidag gisteren. Maar in een opzicht zijn Rutte en co wel geslaagd: ze komen in hun casual kleding dood- en doodnormaal over. Imagodeskundige Maussen: ‘Dat kan zomaar eens de intentie zijn'.