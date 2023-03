Factcheck: Mensen in Hoorn ruilen de auto in voor het openbaar vervoer

Esther Rommel zei vorige week tijdens het lijsttrekkerdebat voor Noord-Holland in Pakhuis de Zwijger: ,,Ik zie bijvoorbeeld ook in een stad als Hoorn dat daar mensen zeggen: ja ik hoef niet eens meer een auto want we delen wel of we gaan met openbaar vervoer, dus je ziet daar best wel een hele omslag.” Maar is dat ook zo?

Het CBS heeft cijfers over het bezit van personenauto’s. In Hoorn is het aantal auto’s per inwoner tussen 2019 en 2022 met bijna 4% toegenomen. Dat is natuurlijk niet gelijkmatig over de gemeente verdeeld. Misschien had de lijsttrekker het alleen over de binnenstad? Daar was de stijging weliswaar wat lager dan gemiddeld, maar er was nog altijd sprake van een toename. Maar ook als we kijken naar de verandering per postcodegebied nam overal het aantal auto’s per inwoner toe.

,,Esther heeft zich hier niet helemaal duidelijk uitgedrukt”, zegt campagneleider Klaas-Jeroen Terwal als we hem vragen waarom de lijsttrekker deze uitspraak deed. ,,Ze baseerde zich op een gesprek met een makelaar in Hoorn over een appartementencomplex voor starters. Ze vroeg waarom er geen parkeerplaatsen waren en toen zei hij dat jongere mensen tegenwoordig niet meer per se een auto willen, dat er een omslag gaande is. Ze bedoelde dus te zeggen dat het autobezit onder jongeren daalt.”

Als we deze nuancering meenemen, heeft Rommel dan een punt? Het CBS heeft geen cijfers over specifiek het aantal auto’s van jongeren in Hoorn, maar wel over heel Nederland. Daarin zie je duidelijk dat de toename van het autobezit vooral komt doordat meer ouderen een auto aanschaffen. Je ziet ook dat het autobezit onder jongere mensen ongeveer gelijk blijft. Van een ‘omslag’ is geen sprake.

Oordeel

VVD-lijsttrekker Esther Rommel zegt dat er “best wel een hele omslag” gaande is op het gebied van autobezit in Hoorn en dat mensen daar geen auto meer willen hebben. Maar overal in de stad is het autobezit toegenomen. Als we de nuancering meenemen dat het hier over jongere mensen gaat zien we dat onder deze groep geen duidelijke daling in autobezit is. De uitspraak is dus niet waar.

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD en de regionale titels, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.

