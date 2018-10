Faillissement MC Slotervaart bracht patiënt in levensgevaar

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zegt dat er een ‘warme overdracht’ is, maar volgens internist-oncoloog Hans-Martin Otten van MC Slotervaart is daar geen sprake van. Het doorverwijzen van acute patiënten stokt volgens hem. Hij doet een melding bij de inspectie in de hoop dat er een onderzoek komt naar de abrupte afbouw van het ziekenhuis waarbij crisisteams en specialisten circa 20.000 tot 30.000 afspraken met patiënten moeten overdragen aan andere ziekenhuizen. ,,Nog steeds weten we niet naar welke ziekenhuizen we de patiënten kunnen verwijzen’’, zegt Saskia Vrouenraets, vicevoorzitter van de medische staf, die een noodkreet bij de inspectie heeft gedaan. ,,Wij wilden het ziekenhuis in zes maanden afbouwen, zodat we de patiënten netjes in kaart konden brengen. Maar nu moet het in vier tot zes weken. Dat is onmogelijk. Onze specialisten vrezen voor hun patiënten en ze voelen zich er niet veilig bij.’’

Alert personeel

Voor een van de patiënten was het abrupt aangekondigde faillissement, vorige week donderdag, bijna fataal. De patiënt ondergaat een zware chemotherapie. Na het faillissement werd de patiënt in allerijl overgeplaatst. De verzekeraar nam de leiding in deze uitplaatsingsoperatie. Maar door de chaotische taferelen werd de patiënt naar het verkeerde ziekenhuis gebracht. Behandelend arts Otten spreekt van een levensbedreigende situatie. ,,De patiënt krijgt een chemotherapie waarbij strakke controles en tijdig toedienen van medicijnen van levensbelang zijn. Dat deze patiënt het heeft overleefd, is te danken aan het alerte zorgpersoneel in het ontvangende ziekenhuis. Zij hebben contact met ons opgenomen om te achterhalen wat er aan de hand was met deze patiënt.’’

Chaos

Otten stelt dat zo’n fout nooit mag worden gemaakt, maar dat dat in de hectiek toch is gebeurd. ,,De verzekeraar had geen enkel plan wat er met patiënten moest gebeuren na het faillissement. Daardoor is chaos ontstaan die heeft geleid tot de gevaarlijke situatie voor deze patiënt.’’



Van de patiënten van Otten moeten er 25 de komende week een chemokuur krijgen. Deze week kan dat nog in MC Slotervaart, maar volgende week zijn daar de benodigde middelen niet meer voor in het ziekenhuis omdat leveranciers niet meer leveren. Een ander ziekenhuis om de behandeling voort te zetten is nog niet gevonden.



Otten krijgt zijn patiënten moeilijk in andere ziekenhuizen ondergebracht, zegt hij, omdat de zorgverzekeraars binnen zijn specialisme geen of onvoldoende zorg hebben ingekocht, waardoor behandelingen niet worden vergoed - en de collega’s in de andere ziekenhuizen ‘nee’ moeten verkopen tegen zijn patiënten die met spoed zorg nodig hebben.



Volgens een woordvoerder van Amsterdam UMC is vergoeding geen punt van discussie. ,,Vergoedingen spelen even geen rol. Het is een uitdaging, omdat het in de capaciteit van de Amsterdamse ziekenhuizen knelt, maar we doen onze uiterste best om patiënten op te vangen.’’