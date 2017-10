Familie Anne Faber: Zet leger in bij zoektocht

Politie vindt 65 kilo cocaïne tussen levensmiddelen

4 oktober De politie trof vandaag in het Gelderse Nijkerk maar liefst 65 kilo cocaïne aan. Zij deden de vondst in een levensmiddelenbedrijf op het industrieterrein. Er is nog niemand aangehouden. De cocaïne heeft een straatwaarde van ongeveer 3 miljoen euro.