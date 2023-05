Familie komt na vlammenzee eigen spullen tegen op Marktplaats: ‘Allerlei types hebben onze woningen doorzocht’

met video Geblind­doek­te Björn loopt 163 kilometer hard voor zijn blinde dochtertje: ‘Onvoor­stel­baar’

Door aan zijn blinde 6-jarige dochter Maja te denken heeft Björn van Loon bijna 24 uur geblinddoekt 163,2 kilometer hard kunnen lopen op de atletiekbaan van Climax in Ede. ,,Mede door in de pauzes naar filmpjes van haar te kijken heb ik het gered. Zij is mijn motivatie.’’