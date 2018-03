Familie laat verdachten vergismoord heftig filmpje zien over 'hun Djordy'

,,Djor was vrolijk, creatief en maakte altijd grapjes. Hij was de beste en de liefste vader. Bij wie ik me veilig voelde. Ik kan helemaal niet zonder hem. Hij die me zou vertellen dat alles goed zou komen. Ik was de meest gelukkige vrouw op aarde met de meest perfecte man. We hadden zoveel toekomstplannen. Samen leren hoe we de beste vader en moeder konden worden. Mijn dochtertje die zo vaak over haar vader praat en zegt dat hij in de hemel zit. Ze vraagt aan andere kindjes of hun papa ook in de hemel zit. Ze vraagt elke dag of ik niet weg wil gaan. Mijn perfecte leven is kapotgemaakt.''



Ook de vader van Djordy nam het woord, over het begrip 'vergismoord': ,,Jij bent er niet meer door een vergismoord. Een VERGISMOORD wat een afschuwelijk begrip. Djordy reed in dezelfde auto als het beoogde doelwit, het kan ons dus allemaal overkomen. Dit moet stoppen!''