Familie Natascha smeekt na dodelijk ongeval op 1 januari: ‘Wie meer weet, zwijg niet langer!’

Video Duimen­draai­en op teststraat XL Eindhoven; ‘We staan klaar als er een griepgolf komt’

11 december Tot nu toe kun je een kanon afschieten bij de nieuwe corona-testlocatie XL in Eindhoven. Er is nauwelijks klandizie. Het is dus duimendraaien voor de militairen uit Oirschot die hielpen met de opbouw. Geen punt, zegt de GGD: ,,Het gaat erom dat we klaar staan, als er een griepgolf komt.”