Familie Piet Paulusma komt voor het eerst écht tot rust op ‘zijn’ camping: ‘Voelt heel warm’

Ergste droogte in Europa in 500 jaar: ‘Mediterra­ni­se­ring’ van Nederland zet door

Het is in vijf eeuwen in Europa niet zo droog geweest als nu. Dat is de verontrustende conclusie van het European Drought Observatory, een organisatie die onder de Europese Commissie valt. Dat heeft ook grote gevolgen voor de flora en fauna in ons land.

24 augustus