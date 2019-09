Familie uit Urk opgelucht: vermiste Alinda en vriend in goede gezondheid gevonden langs de weg

UpdateDe vermiste Alinda ten Napel (29), die de afgelopen dagen spoorloos was, is in goede gezondheid aangetroffen. Dat melden de familie en het Coördinatie Platform Vermissing (CPV). Op Urk, waar de vrouw jarenlang woonde, werd gisteren alarm geslagen vanwege haar verdwijning en mogelijk verwarde toestand.

Donderdag was er voor het laatst contact geweest tussen de familie van Alinda op Urk en de vrouw zelf, die inmiddels in Friesland woont. Alinda liet toen weten in een bos in het Friese Joure te zijn. Volgens haar familie verkeerde zij op dat moment in een verwarde toestand, omdat ze mogelijk drugs had gebruikt. Zij maakten zich grote zorgen. De politie gaf echter aan dat de vermissing niet urgent was.

Met hulp van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) werd gisteravond een zoekactie naar de vrouw opgezet. In kleine groepjes werd nagegaan waar Alinda mogelijk allemaal geweest was. Volgens een woordvoerder van de politie Midden-Nederland was ze mogelijk zelf vertrokken naar onbekende bestemming.

Hulp zoeken

Teun Hakvoort van het CPV bevestigt aan deze site dat Alinda zondagmiddag is gevonden. Waar precies kon hij nog niet zeggen. ,,Maar in goede gezondheid en ergens langs de weg.” Volgens haar nichtje Neeltje Romkes wordt ze nu mee teruggenomen naar Urk. ,,Daar moeten we in gesprek gaan over eventuele hulp”, laat zij in een eerste reactie weten.

Vriend

Alinda werd samen gevonden met haar vriend Ricardo. Familie van Alinda had van hem eveneens al een tijdje niks meer gehoord. Het vermoeden bestond dat de twee bij elkaar waren in de periode dat Alinda vermist werd. Een bericht van de familie op Facebook hierover werd ruim duizend keer gedeeld en er werden pamfletten uitgedeeld met het signalement van de vrouw. Dit heeft nu dus geresulteerd in een positief einde van de zoektocht.

