Familie van verdwaalde peuter in Roosendaal gevonden

De familie van de peuter die gisteravond in Roosendaal moederziel alleen en huilend op straat werd aangetroffen is door de politie gevonden. Het jongetje is door de politie overgedragen aan zorginstanties.

In verband met de privacy van het jongetje, kan de politie verder niets zeggen. ,,We zijn nu in overleg met de familie en diverse instanties", aldus de politie.

Het jongetje werd rond 22.45 uur opgemerkt door buurtbewoners. Zij waarschuwden de politie, die de zorg van het kind overnam. Omdat de ouders van het jongetje zich niet meldden, werd de peuter onder gebracht bij een pleeggezin en ging de politie op zoek naar zijn familie. Onder meer bij consultatiebureaus en in de buurt is gevraagd of iemand het jongetje kent.

Volgens de politie ging het om een jongetje van tussen de één en twee jaar oud, mogelijk Pakistaans of Indiaas. Volgens een buurvrouw, die het jongetje in eerste instantie opving, is het jongetje iets ouder: 3 of 4 jaar. ,,Het jongetje was heel erg overstuur en we hebben hem geprobeerd gerust te stellen. Maar praten met hem was best wel moeilijk, omdat hij bijna geen Nederlands sprak", vertelde Sylvia Salseras-Pannenkoek -Kreuning eerder.