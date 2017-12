Familie wanhopig op zoek naar informatie over doodsteken 15-jarige Shaqil in Almere

UPDATEFamilieleden en vrienden van de 15-jarige Shaqil uit Almere zijn wanhopig op zoek naar meer informatie over zijn dood. De tiener werd gisteravond doodgestoken, twee andere 15-jarige jongens uit de stad zijn aangehouden. Een getuige zegt dat de jongen zeker 8 messteken in zijn borst had.

Scholier Shaqil werd gisteravond rond 18.30 uur zwaargewond gevonden bij de busbaan aan het Pirellipad in de stad. Een buschauffeur verleende snel eerste hulp, maar dat mocht niet baten, Shaqil overleed later in het ziekenhuis.

De politie hield later op de avond twee andere 15-jarige plaatsgenoten aan. Hun identiteit is nog onbekend. Een getuige zegt dat de jongens alle drie uit een bus zijn gestapt, waarna de twee verdachten het slachtoffer belaagden. Een buschauffeur, die met een lege bus op weg naar de garage was, zegt tegen deze krant dat hij het slachtoffer op de grond zag liggen, met twee andere jongens in de buurt.

Bebloed mes

Familie en vrienden verspreiden oproepen via facebook om meer informatie. Vrienden van Shaqil gingen vanmiddag ook zelf op onderzoek uit. Tegen omroep WNL zeggen ze een bebloed mes te hebben gevonden in de buurt van de plek van de steekpartij. De familie zegt uit te gaan van 'een uit de hand gelopen overval.' Shaqil zelf 'deed niets crimineels'.

De politie zegt nog niets te kunnen melden over toedracht en motief. Of slachtoffer en verdachten elkaar kenden is niet duidelijk. ,,Dat is onderdeel van het onderzoek", zegt een woordvoerster van de politie.

Messteken in de borst