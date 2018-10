Familiedrama Amsterdam: 5-jarige en drie volwassenen overleden

De politie kreeg rond 01.00 uur meldingen van buurtbewoners dat in het huis in de Herculesstraat, vlakbij het Olympiaplein, schoten hadden geklonken. In het huis trof de politie de lichamen van een man, twee vrouwen en een 5-jarig meisje.



Het is nog niet duidelijk wat de samenstelling van de familie was. De overleden man is 50 jaar oud, de vrouwen zijn 30 en 67 jaar oud. Volgens de politie zijn alle overledenen naaste familie van elkaar.