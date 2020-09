Familiedrama in Heerde: 66-jarige vrouw gedood, zoon (45) aangehouden

VideoHet dodelijke slachtoffer dat vannacht is aangetroffen in een huis in Heerde, blijkt de 66-jarige bewoonster. De politie heeft haar 45-jarige zoon aangehouden. ,,Het is een heel verdrietige en treurige zaak’’, zegt loco-burgemeester Yasemin Cegerek over dit familiedrama.

Rond middernacht trof de politie in een huis aan de Korte Heegde in Heerde de 66-jarige bewoonster dood aan. Haar 45-jarige zoon is aangehouden. De man woonde samen met zijn moeder in het rijtjeshuis.

Volgens loco-burgemeester Yasemin Cegerek gaat het om een drama in ‘huiselijke kring’: ,,Meer kan ik er op dit moment niet van zeggen. De zaak is in handen van de politie en het openbaar ministerie.’’ Woordvoerder Gerdine van Reen van de politie laat weten dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van deze tragedie in het Veluwse dorp.

Misdrijf

Er is de hele nacht onderzoek verricht in en rond het huis in de jaren zeventig woonwijk. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie spreekt op sociale media nadrukkelijk nog niet van een misdrijf, maar heeft wel iemand in de boeien geslagen. Ook vandaag is het onderzoek bij het rijtjeshuis nog in volle gang. Grote zwarte schermen zijn bij de woning geplaatst. Twee auto's zijn weggesleept na overleg met de politie.

Volledig scherm Forensisch rechercheurs doorzoeken de woning waar het lichaam werd aangetroffen. © NewsUnited/Stefan Verkerk

Witte pakken

Buurtbewoners zagen vannacht hoe mensen van de Forensische Opsporing - een specialistische dienst van de politie - in witte pakken onderzoek verrichtten in de woning. Dat gebeurde rond middernacht, buren reageerde geschrokken op wat er in hun buurt gebeurde.

In de loop van de vanochtend is het lichaam van de bewoonster weggehaald uit de woning.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm De woning in Heerde. © NewsUnited/Stefan Verkerk | de Stentor/Sandra Veltmaat

Volledig scherm De rijtjeswoningen aan de Korte Heegde in Heerde. © NewsUnited/Stefan Verkerk

Volledig scherm © Sandra Veltmaat/de Stentor