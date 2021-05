Fans vieren titel Ajax in centrum van stad met bier en vuurwerk

VideoHet is druk in het centrum van Amsterdam, ondanks dat de gemeente er alles aan probeert te doen om een kampioensfeest te voorkomen. Er wordt bier gedronken en op veel plekken vuurwerk afgestoken. Ook bij de Johan Cruijff ArenA loopt het vol, daar hebben zich duizenden fans verzameld. De gemeente roept op niet meer naar het stadion te komen, want het wordt te druk.

In het centrum zijn de meeste fans samengekomen bij de terrassen op het Rembrandtplein en het gebied op de Wallen. Om feestende mensenmassa’s te voorkomen, heeft burgemeester Femke Halsema een noodverordening ingesteld voor het Leidseplein en de directe omgeving. Dit betekent dat iedereen op of nabij het plein gefouilleerd mag worden door de politie. Ook terrassen op het plein blijven vandaag dicht.

Op het Rembrandtplein omhelzen supporters elkaar en vieren ze samen feest. De politie is hier in grote aantallen aanwezig, maar hoeft vooralsnog niet in te grijpen. Ook op het Leidseplein zijn veel politieagenten ter plaatse, maar er zijn vrijwel geen supporters.

Rond het Museumplein is het rustig. De gemeente heeft sinds 20 april grote hekken om het grasveld geplaatst zodat niemand er meer bij kan. Het grasveld wordt vervangen. Politie is door de hele stad met veel eenheden aanwezig. Een helikopter hangt al sinds het einde van de ochtend in de lucht om de drukte te monitoren.

ArenA

Bij de Johan Cruijff ArenA zijn duizenden fans aanwezig om het landskampioenschap van Ajax te vieren. Er wordt gezongen, gesprongen, bier gedronken en vuurwerk afgestoken.

Bij de eerste doelpunten tijdens de met 4-0 gewonnen kampioenswedstrijd tegen FC Emmen werd buiten de ArenA flink gejuicht. Vanaf het stadion zelf werd na afloop georganiseerd professioneel siervuurwerk afgestoken door de supportersvereniging.

Direct nadat Ajax-aanvoerder Dusan Tadic de kampioensschaal op het veld in ontvangst nam, renden de spelers naar het parkeerdek van het stadion, om een feestje te vieren met de toegestroomde supporters. Die zongen, dansten en staken veel vuurwerk af. Ze hielden zich niet aan de coronaregels. De politie was massaal aanwezig rond de Johan Cruijff ArenA maar stond de spontane huldiging toe.

Huldiging

Een officiële huldiging zal dit jaar niet plaatsvinden. ,,Hoe graag we ook samen feest zouden willen vieren, door de coronapandemie is een huldiging niet mogelijk", schreef burgemeester Halsema na afloop van de wedstrijd in een Instagram-post, waarin zij alle Ajaxfans feliciteerde met de titel. Halsema stelt dat de Ajacieden op andere manieren geëerd worden, bijvoorbeeld met vlaggen en door de gemeente geplaatste posters.

Pilots

Afgelopen tijd vonden er pilots plaats waarbij publiek aanwezig was in de voetbalstadions. Maar het kabinet heeft vorige week een streep gezet door deze experimenten. Daardoor werd de wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen in een lege ArenA gespeeld. Dit tot teleurstelling van de supportersvereniging. ,,Als we 7500 geteste mensen hadden kunnen toelaten in het stadion was dat een betere oplossing geweest”, zei directeur Fabian Nagtzaam eerder al. Nu was het volgens Nagtzaam moeilijk in te schatten wat er gaat gebeuren. Hij riep iedereen op zich aan de maatregelen te houden.

Afgelopen dinsdag was er nog sprake van grote drukte in Amsterdam vanwege Koningsdag. Onder meer in de Jordaan, op het Amstelveld en in het Vondelpark waren er enorme feestende mensenmassa’s op de been.

