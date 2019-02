Farmabedrijf trekt rechtszaak tegen minister om duur medicijn taaislijmziekte in

video Explosief auto Eindhoven bewust geplaatst

15:19 Een ontploffing vannacht in Eindhoven, waardoor vier auto’s beschadigd raakten, is een bewuste actie geweest. De politie weet niet tegen wie of wat het explosief gericht was. Twee auto's werden fors beschadigd door een explosief dat eronder was gegooid, twee andere wat lichter.