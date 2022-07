Farmers Defence Force: Boeren protesteren morgen ook bij Middelaar, gemeente beraadt zich op actie

Dat is opmerkelijk, omdat woensdag bij een rechtszaak over een groot protest in Nijmegen werd gesteld dat de burgemeesters in alle gemeenten van de Vierdaagse hadden afgesproken dat er wat hen betreft geen protest met trekkers zou plaatsvinden.



Tijdens die rechtszaak kwam de gemeente tot een akkoord met de boeren over een protest met één trekker op de Via Gladiola. Vijftig boeren mogen daarbij aanwezig zijn.