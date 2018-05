Fatale afterparty in Milheeze: 'Heb hem nog gereanimeerd, maar het was te laat'

Een 29-jarige voetballer die dood wordt gevonden in een privézwembad bij een boerderij en een mede-feestvierder die bewusteloos raakt: het is de fatale afloop van een afterparty in Milheeze vol drank en drugs. Boerderijhouder Willy van der Laar: ,,Ik heb hem nog gereanimeerd, maar het was al te laat.”

Zijn voetbalteam weet zondagmiddag nog niks als er om 12.00 uur wordt afgetrapt voor de wedstrijd tegen het vijfde van RKSV Mierlo-Hout. Milheezer Boys 3 wint met 6-1. Maar zonder Kevin Brouwers. De wedstrijd in Helmond is ongeveer halverwege als het lichaam van hun vaste keeper zestien kilometer verderop, in het buitengebied van Milheeze, wordt ontdekt in een privézwembad. Hij is om het leven gekomen tijdens een afterparty waar hij tot in de vroege ochtend is blijven hangen. Drank en drugs lijken de boosdoeners.

De tragedie houdt gisteren heel Milheeze in zijn greep. Het gaat erover op de terrassen aan het Kerkeind, in de rij bij de supermarkt en op een willekeurige hoek van de straat. Het algemene gevoel: 'zonde dat dit zulk jong volk overkomt'. Was het drugs? Want dat houdt iedereen bezig: wat is er gebeurd?

Quote Ze zaten een biertje te drinken, meiden in het zwembad De moeder van boerderijhouder Willy van der Laar Voor het antwoord op die vraag is de politie gisterochtend in de weer op de boerderij aan de Peeldijk waar het drama plaatsvond. Agenten sturen een drone de lucht in, een vrouw op leeftijd kijkt toe. De fatale afterparty was die zaterdagnacht bij haar zoon, die naast haar woont. „Ze zaten een biertje te drinken, meiden in het zwembad”, vertelt ze.



Toen ze zondagochtend de hond ging uitlaten, zag ze een man bij de schuur liggen. Ze wijst naar de garagedeur aan het einde van de oprit: „Ik dacht dat hij dronken was, dat hij lag te snurken. Er was een feestje geweest, dus ik besteedde er geen aandacht aan.”

Volledig scherm De boerderij in Milheeze waar de tragedie plaatsvindt. © Eindhovens Dagblad

Quote Je probeert er nog alles aan te doen om hem te redden. Ik heb hem nog gereani­meerd, maar het was al te laat Willy van der Laar Volledig scherm De 44-jarige gewonde man werd met de traumahelikopter met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Haar zoon, Willy van der Laar, slaapt dan nog. Hij wordt rond één uur ‘s middags wakker geschud: er ligt een man op de bodem van hun zwembad. „Dan schrik je je wezenloos”, vertelt hij. „Ik ben het zwembad ingedoken en heb hem eruit proberen te halen. Dat was zo zwaar, ik denk dat hij daarbij met zijn gezicht de rand van het bad heeft geraakt”, verklaart hij de verwondingen aan het hoofd van Kevin. „Je probeert er nog alles aan te doen om hem te redden. Ik heb hem nog gereanimeerd, maar het was al te laat.”



Daarna vinden ze de 44-jarige man die bewusteloos aan het einde van de oprit ligt. Van der Laar kent hem van de camping in Lierop. Er komt een traumahelikopter en de man wordt met spoed naar Nijmegen gebracht, waar hij nog altijd in het ziekenhuis ligt.

„Wat er is gebeurd?”, herhaalt Van der Laar de vraag. Hij wrijft met zijn hand een keer over zijn gezicht en haalt daarna zijn schouders op. Hij oogt aangeslagen. „Ik weet het niet. We zaten hier ‘s nachts met iets van twaalf mensen te drinken. Toen mijn vrouw en ik rond negen uur ’s ochtends naar bed gingen, zaten er nog vier mensen in het bubbelbad.”

De fatale avond van Kevin Brouwers en zijn voetbalelftal begon die zaterdag trouwens aan de andere kant van Milheeze. Een teamgenoot vierde de intrek in zijn nieuwe huis. Het is al een paar uur na middernacht als een deel van het team besluit door te feesten bij Willy van der Laar. De varkensboer heeft achter zijn boerderij aan de Peeldijk immers een tuinhuis met zwembad liggen.

Volledig scherm Brandweer en politie deden gisteren onderzoek bij de boerderij in Milheeze. © ANP Van der Laar is dan – het is een uur of vier in de nacht - zelf ook pas net thuis. Hij zit zaterdag op de camping als hij een alarmmelding krijgt van zijn varkensstal. Samen met zijn vrouw rijdt hij naar huis om te controleren of alles goed gaat met de dieren. Als hij daarna een telefoontje van de voetballers krijgt, trekt hij met hen een flesje bier open.



Kevin Brouwers behoort tot de vier feestvierders die tot het laatst doortrekt. Hij heeft gezelschap van de man die later bewusteloos wordt gevonden en een stelletje; een bekende van Kevin en diens vriendin uit Helmond. Die laatste twee worden zondag door de politie opgespoord en aangehouden. Ze zaten een dag vast, terwijl de recherche hun rol in deze tragedie onderzocht. Gistermiddag werden zij vrijgelaten.

Van der Laar kan zich niet voorstellen dat er sprake is van een misdrijf. Een vechtpartij? Hij schudt zijn hoofd. „Maar goed: er hangen hier camera’s: gericht op het zwembad, maar ook op de plek waar die man bewusteloos lag. De politie heeft alle beelden meegenomen, dus kan precies zien wat er is gebeurd.”

Was er sprake van drugs? Van der Laar houdt zich enigszins op de vlakte: „Er is altijd wel iemand die iets bij heeft. Maar ik kan niks vertellen over iets wat ik niet heb gezien.” De politie maakt later bekend dat er harddrugs in het spel was. Of dat ook de de dood van Kevin Brouwers heeft veroorzaakt, moet verder onderzoek uitwijzen. Van der Laar is er hoe dan ook kapot van: „Ik voel me ontzettend kut. Het is verschrikkelijk dat dit is gebeurd.”