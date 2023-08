Fatbikes zo vaak gestolen dat ANWB stopt met verzekeren: ‘In Amsterdam wordt 90 procent gestolen’

Fatbikes maken sinds begin dit jaar een enorme opmars. Het is in de basis een elektrische fiets, maar door de dikke banden en een robuust frame hebben ze het uiterlijk van een elektrische snorfiets. De groeiende populariteit maakt ze ook voor dieven razend interessant, merken ze bij fietsverzekeraars. In grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is het volgens de ANWB niet de vraag of je fatbike wordt gestolen, maar wanneer.



„In Amsterdam wordt meer dan 90 procent van de fatbikes gestolen”, vertelt woordvoerder Klaas Kregel van Unigarant, de verzekeringsmaatschappij van de ANWB. „Je hebt daar veel portiekwoningen en als een goede stalling ontbreekt, laten mensen de fiets buiten staan. Dan is het natuurlijk een makkelijk prooi voor dieven.” Ook in andere grote steden, net als in de grensgebieden in Limburg of Oost-Nederland, is het aantal diefstallen van fatbikes gigantisch.



,,We moeten op dit moment acht keer meer uitkeren dan dat er aan premies binnenkomt. Dat is niet langer vol te houden”, zegt Kregel. „Reguliere e-bikes worden ook veel gestolen, daar hebben we de premie twee tot drie keer zo hoog moeten maken. Maar fatbikes was er sprake van een veelvoud van het aantal diefstallen van fatbikes. De verzekeringsmaatschappij heeft op dit moment rond de tienduizend fatbikes verzekerd. De prijs van een nieuw exemplaar is niet mals: 2000 tot 2500 euro.