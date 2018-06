Feestgangers onwel na leegspuiten brandblusser in Tilburgse nachtclub

Lotte (18) slaagt summa cum laude: niet met één, twee of drie tienen, maar met zes!

11:32 Of de 18-jarige Nijmeegse Lotte Kremer een alpha of een bèta is? Oordeel zelf. Ze heeft een tien voor economie, biologie, scheikunde, wiskunde B én D, maar juich niet te vroeg: ze heeft óók een tien voor Latijn.