Feestvreugde, maar ook verbazing om persconferentie Rutte: 'We worden aan het lijntje gehouden’

Nederland slaakt een zucht van verlichting: bijna alle coronaregels gaan van tafel per 26 juni. Vanaf die dag is de 1,5 meter de centrale maatregel. Alleen waar die afstand niet kan worden gehouden, blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Hoe reageren de branches op de aangekondigde versoepelingen? ,,Fijn dat het met de heropening van alle aspecten van de maatschappij de goede kant op gaat”, zegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers tegen deze site. Dit artikel wordt in de loop van de avond aangevuld met meer reacties.

,,We naderen het einde van de crisis maar blijven uitermate waakzaam”, zei Rutte. Hij noemde het een bijzonder moment. ,,Want hoe vaak hebben wij hier niet gestaan om te zeggen wat er allemaal niet kon. Nu zitten we gelukkig weer in de fase waarin de nadruk ligt op wat er wel kan. Dat hebben we met elkaar verdiend”, zei hij.

Dit zijn de reacties

Opluchting overheerst in bijna alle grote branches. Zo vindt vakbond CNV het goed nieuws dat het thuiswerkadvies van de overheid deels vervalt en ook het mondkapje op het werk af mag. Toch brengt dat volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin ook wel een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers.

,,Belangrijke voorwaarde voor de terugkeer is dat de werkplek veilig genoeg is om weer op kantoor te kunnen werken. Nog lang niet iedereen is volledig ingeënt. En dat duurt ook nog wel even. Niemand mag uiteindelijk gedwongen worden naar kantoor te komen”, zegt Fortuin in een eerste reactie. ,,We vragen werkgevers en werknemers om hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.”

Het CNV roept daarnaast iedereen die gebruik maakt van het openbaar vervoer op om respectvol met het ov-personeel om te gaan. ,,Vorige week bleek uit een rondvraag van CNV dat het gros van het spoorpersoneel zich zorgen maakt om agressie nu het drukker wordt in de treinen. En dat de angst voor besmetting nog steeds aanwezig is. Aan iedereen de oproep om de korte lontjes thuis te laten en de regels zoveel mogelijk te respecteren”, aldus Fortuin.

Horeca

Het wordt voor cafés, restaurants maar ook clubs en discotheken weer mogelijk om te ondernemen, zegt voorzitter Robèr Willemsen van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,Wij zijn blij dat we weer kunnen ondernemen. Ook clubs en discotheken kunnen aan de slag”, zegt Willemsen.

Rutte maakte bekend dat nachtclubs zonder enige verdere beperkingen aan sluitingstijden of groepsgroottes weer gasten mogen toelaten, mits ze aan de poort kunnen aantonen dat ze zijn beschermd tegen het coronavirus of recent negatief zijn getest. Willemsen verwacht dat die voorwaarde voor uitgaanspubliek geen onoverkomelijk obstakel is. ,,Je kunt op vrijdagochtend een test halen en vrijdag- en zaterdagnacht uitgaan. En steeds meer mensen zijn ook gevaccineerd.”

Voor de hele horecabranche verwacht Willemsen dat het weer rendabel kan worden om gasten te ontvangen, maar dan nog wel in combinatie met de bestaande steunregelingen. ,,Maar écht rendabel wordt het als de 1,5 meter eraf gaat.” In een grove schatting verwacht hij dat de inkomsten in de sector na de versoepelingen op 70 tot 75 procent van het oude niveau komen. ,,Maar er zijn veel uitzonderingen. Zoals hotels die erg afhankelijk zijn van toeristen of van bruiloften.”

Studenten

Hoewel de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, is er nog altijd geen duidelijkheid voor het hoger onderwijs. En daarmee worden studenten ‘wederom aan het lijntje gehouden’, stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Het ISO is verbaasd over die gang van zaken. ,,Heel Nederland mag weer naar kantoor, op vakantie en naar festivals, maar de student wordt wederom aan het lijntje gehouden”, zegt voorzitter Lisanne de Roos. ,,Het is onbegrijpelijk dat studenten en instellingen nóg langer in onzekerheid blijven over hoe het komende collegejaar eruit gaat zien: 13 augustus is echt te laat.”

Het ISO wijst erop dat onderzoek heeft uitgewezen dat het coronajaar er flink heeft ingehakt bij studenten. Veel studenten hadden als gevolg van het thuis studeren last van eenzaamheid, somberheid en concentratieproblemen. Het ISO benadrukt daarom dat het hoger onderwijs niet langer achtergesteld mag worden. De Roos: ,,Studenten snakken naar contact met medestudenten en hun docenten. Studeren is zoveel meer dan alleen colleges volgen. Het afgelopen jaar heeft bewezen hoe belangrijk de sociale kant van het onderwijs is.”

Musea

Musea reageren verheugd op de versoepelingen van de coronamaatregelen. ,,We zijn blij met deze nieuwe versoepelingen, waardoor nog meer publiek op een veilige manier van musea kan genieten”, aldus een woordvoerster van de Museumvereniging.

Het kabinet maakte bekend dat musea één bezoeker per 5 vierkante meter kunnen ontvangen vanaf 26 juni. Op dit moment is dat nog één bezoeker per 10 vierkante meter.

Evenementen

De evenementenbranche vindt het ‘fijn’ dat het met de heropening van alle aspecten van de maatschappij ‘de goede kant op gaat’. ,,Voor evenementen hadden we vorige week reeds gehoord hoe het per 30 juni gaat werken, daar hebben we geen aanvullingen of wijzigingen op gezien”, voegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers daar nog aan toe.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is ‘heel blij’ dat deze nieuwe ‘noodzakelijke stap’, waarin meer mogelijk is, richting volledige heropening zonder maatregelen wordt gezet. ,,Het meeste kan met een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs. We hopen dat dit echt zeer tijdelijk is. Tegelijkertijd zijn we er nog niet. Veel organisaties hebben schulden, personeelstekort, geen reserves meer. Her en der worden nog steeds evenementen afgelast omdat de regeling van het garantiefonds laat bekend werd en ook omdat er zogenaamd te weinig politie is. Dat laatste vinden we tamelijk absurd. Er zijn nog wel herstelmaatregelen nodig. Voor de korte en middellange termijn”, laat Berend Schans aan deze site weten.

Eerder reageerde Fieldlab Evenementen verheugd op het kabinetsbesluit dat vanaf 30 juni zonder grote beperkingen weer evenementen zijn toegestaan. ,,Het is mooi om te zien dat de door ons ontwikkelde maatregelenmatrix aan de basis staat van de aangepaste routekaart”, zei Marcel Elbertse, voorzitter van de stuurgroep. ,,Dat is een grote erkenning voor het onderzoek onder leiding van hoofdonderzoeker Andreas Voss en het vele werk dat door het programmateam is verricht. Het is nu aan de evenementensector om hiermee aan de slag te gaan.”

Volgens Voss is er afgelopen maanden gezocht naar alternatieven voor de 1,5 metermaatregel. ,,Die hebben we, met de verscheidene wetenschappelijke partners, gevonden en samengevat in de matrix. Ik ben erg blij dat ons onderzoek en de adviezen hebben kunnen bijdragen aan dit besluit. Dit geeft meer mensen de kans weer eerder bij evenementen aanwezig te zijn. Dit geeft de maatschappij weer perspectief.”

Bekijk hieronder onze video’s over corona en de vakantie: