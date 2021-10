Felicia (34) gaat élke maand naar Disneyland Parijs: ‘Ik koop er soms voor 1500 euro aan spullen’

Aardbeving met kracht van 2,5 bij Gronings dorp Zeerijp

7:37 In de provincie Groningen is in de nacht van zondag op maandag om 04.59 uur een aardbeving geweest. De beving had volgens automatische metingen van het KNMI een kracht van 2,5 en was op een diepte van 3 kilometer. Het epicentrum lag bij het dorp Zeerijp, in de buurt van Loppersum. In dat gebied zijn vaker aardbevingen.