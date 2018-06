Femke Halsema wordt nieuwe burgemeester van Amsterdam

Aan het besluit ging een urenlange geheime vergadering vooraf. Het is op dit moment niet bekend of Halsema met een ruime meerderheid is benoemd en welke partijen voor of tegen haar komst hebben gestemd. Volgens diverse media ging de strijd om de post uiteindelijk tussen de voormalig GroenLinks-leider en Carolien Gehrels (PvdA). Binnen de vertrouwenscommissie zou hier echter grote verdeeldheid over hebben bestaan. Dat Halsema niet bij iedereen geliefd was, bleek uit een petitie onder de titel: 'Houd Halsema uit de Stopera'. Meer dan 7300 mensen hebben dit ondertekend.



,,Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door. Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid," aldus Johnas van Lammeren van de vertrouwenscommissie die de sollicitatiegesprekken namens de raad heeft gevoerd.

Volledig scherm Femke Halsema. © ANP

Verbinder

Femke Roosma, de fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam liet na afloop weten verheugd te zijn over de beslissing: ,,Ik denk dat Amsterdam heel erg blij en trots mag zijn met deze voordracht. Zij wordt de eerste vrouwelijke burgemeester, dat is heel mooi. Ik ben heel verheugd. Het is goed dat de gemeenteraad een goed debat heeft gevoerd over deze voordracht. Dat sommige mensen vraagtekens zetten bij de bestuurlijke ervaring van Halsema, begrijp ik niet. Die heeft ze wel opgebouwd, onder meer bij zorginstellingen en ook bij goede doelen. Ik denk dat mevrouw Halsema een verbinder zal zijn, iemand die er is voor alle Amsterdammers."



Annabel Nanninga, fractievoorzitter Forum voor Democratie Amsterdam, was minder enthousiast: ,,Haar sekse vind ik ontzettend oninteressant. Ik weet niet of de mensen in de stad hier blij mee zijn, we gaan het er gewoon mee doen de komende jaren. Ik vind het niet evenwichtig, maar het is een keuze van de raad. Als je de raad en het college en de burgemeesterspost bij elkaar neemt, ik zeg uitdrukkelijk niet expliciet iets over de burgemeester hiermee, dan is dat uit balans naar mijn mening. We gaan constructief oppositie voeren en laten zien wat er mis kan gaan met een extreemlinks college.''



Halsema moet nog op gesprek bij de Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren en wordt daarna benoemd door de Koning en in de gemeenteraad beëdigd door de Commissaris van de Koning.

Volledig scherm Annabel Nanninga © ANP

Vrouwelijke burgemeester

Ze is hiermee de officiële opvolger van Eberhard van der Laan en de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Tot de beëdiging blijft Jozias van Aartsen aan als waarnemer. Met deze benoeming krijgt Amsterdam, naast een links college, ook een linkse burgemeester, al zal die boven de partijen moeten staan.



Femke Halsema (51) zat vanaf 1998 in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Ze werd in 2002 lijsttrekker en fractievoorzitter van de partij. In 2011 verliet Halsema de politiek.

Deadline

In totaal 114 mensen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester. Femke Halsema (GroenLinks) werd direct genoemd als één van de voornaamste kandidaten, net als Carolien Gehrels (PvdA).



Aan het begin van de zoektocht was het de bedoeling om op 5 juli een nieuwe burgemeester te kunnen benoemen, maar door het tussentijds heropenen van de vacature werd die deadline verschoven naar 19 juli.



De sollicitatieprocedure is volstrekt vertrouwelijk en het lekken van informatie kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Desondanks kwam er toch het een en ander naar buiten. Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde vandaag een strafrechtelijk onderzoek aan naar een mogelijk lek uit de vertrouwenscommissie.